Tallinna kiirabi palkab 20–25 uut töötajat, kes on juba vaktsineeritud. Nendega, kes põhimõtteliselt keelduvad või vajavad veel mõtlemisaega, kohtutakse juuni alguses, et see teema uuesti läbi arutada. Pärnu haiglast on kaks töötajat lahkunud ja kolmega on jutt pooleli. Ilmselt on sedasorti dilemmaga silmitsi nii mõnigi meditsiiniasutus ning see tekitab esimese hooga hulgaliselt küsimusi.