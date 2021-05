Aljaksandr ​Lukašenka on korduvalt ja väga veenvalt tõestanud, et need ajad, mil võis loota, et Valgevene režiimiga annab enam-vähem rahulikult kõrvuti eksisteerida, on lootusetult möödas. Tõsi, raske on leida rahumeelseid, ent siiski mõjusaid meetmeid: majanduslikud sanktsioonid kahjustavad tihtipeale ka sanktsioneerijat ennast. Ent enam-vähem ainus mõju avaldav viis avaliku hukkamõistu tegudesse panekuks on majanduslikud sanktsioonid. Ja need peaksid olema võimalikult tõsised ja tuntavad, sest vastasel juhul luuakse teistele diktaatoritele pretsedent: ei juhtu midagi.