VAATLUS ⟩ Ringkäik Kärstna mõisas ehk Kuidas üks lõvi peremehest ilma jäi

Rääkisin üritustesarja korraldava Jaanika Toomega (Facebookis lehel nimega Kirglik Avastaja) läbi, et kas meedia on samuti oodatud ning panin end seejärel kirja.

Kevadiselt heitlik ilm, selline külm ja sajune, reklaami vähesus ning – mis seal salata –, inimeste viitsimatus end pühapäeval kodust välja ajada pani mind lootma, et ehk õnnestub meil koos fotograafiga olla ainsad huvilised. Mitte, et mul oleks midagi selle vastu, et võimalikult palju inimesi võimalikult palju oma maakonna üritustel osaleb, ent väljavaade täiesti isiklik giidituur saada tundus üsna ahvatlev.