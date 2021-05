Viljandi maakonda on viimase seitsme päeva jooksul lisandunud 29 koroonaviirusega nakatunut. Neist 10 on lisandunud Viljandi linna, üheksa Mulgi valda ja seitse Viljandi valda. Parim on viirusega seis Põhja-Sakala vallas, kus nädalaga on lisandunud ainult kolm nakatunut.