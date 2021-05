Kindlasti peaksime mälestama neid, kes meie vabaduse eest on võidelnud. Samuti leian, et sammas on pikas perspektiivis tore ja aitaks kesklinna terviklikumaks muuta. Raske on aga õigustada seda, et nii suur hulk maksumaksja raha lükatakse projekti, mis pole ei kiireloomuline ega ka tulevikus rahalist või inimeste igapäevaellu kasu toov investeering. Samal ajal räägitakse rahapuudusest tingitud koondamistest. Vana hea küsimus: kas valada raha betooni või inimestesse?