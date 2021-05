Arvan niimoodi, et ega valitsus ilma vajaduseta neid plaane ole ette võtnud. Nende suunitlus pole ehk päris õige, on teisi kohti ka, kust kärpida. Orkestrid orkestriteks, nendele juba lahendusi pakutakse, aga huviharidus ja -keskused valmistavad muret. Lapsi on ju vaja ikkagi arendada, et neist saaksid targemad inimesed kui me ise oleme.