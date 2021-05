Kui minu tähelepanu juhiti Viljandi linnavalitsuse igakuises ajalehes ilmunud lühiteatele, et aprillis sündis Viljandis viis last, pidasin seda kirjaveaks. Eesti suuruselt viies-kuues, ligi 17 000 elanikuga linn ja viis last kuus – see tundus uskumatu. Ma polnud ainus. Ka Viljandi abilinnapea Janika Gedvil pakkus seda kuuldes, et järsku on tegu eksitusega. Ei olnud.