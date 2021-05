Eelmine valitsus võttis koroonakriisi ajal üsna julgesti laenu ning ausalt öeldes on seda talle raske ette heita. Olukord arenes päevadega ning ehkki laenuraha eest leiba ei sööda – kui on oht nälga surra, kõlbab ka laenuleib. Kui lisada sellele veel teistegi valitsuste apsud ja valearvestused, on selge, et meie rahaasjad vajavad ülevaatamist.