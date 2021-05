«Juba viimased kümme aastat on täheldatud, et just nooremad mesilased ei eelista elada enam mitte suurperena ühes tarus koos emamesilasega, vaid väiksemate perekondadena omaette,» rääkis mesilaste elu uuriv teadlane Moona Kott. «Küsitluse järgi on koguni 36 protsenti mesilastest kaalunud omaette väiksemasse tarusse kolimist. Eelistatuim on emast, isast ja paarist-kolmest lapsest koosnev pere.»