Täna filmiti Heimtali muuseumis "OmaMoe" etendusel osaleva staažika moedisaneri Vilve Undi kollektsiooni "Ääremaa". Autori sõnul on kollektsioon inspireeritud sellest, et inimesed liiguvad olude tõttu lõpuks ringi kodumaal. Pottmütsid on loonud Ulvi Kangru. FOTO: Marko Saarm