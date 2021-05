Hea tegu ⟩ Herol Riiberg andis oma mängusärgi oksjonil teenitud raha loomade varjupaigale

"Ei oodanud sellist summat," tunnistas Herol Riiberg. "Jutusaadet juhtiv Marek Tiits uskus, et saame sadakond eurot kokku. Ise lootsin, et saame mõned purgid toitu osta. Aga siis Marek muudkui teadustas saate ajal, kuidas pakkumised hakkasid kerkima, ja lõpuks kogunes üle kolmesaja euro … See oli tore ja südantsoojendav üllatus, aitäh kõigile, kes osalesid!"

Varjupaiga juhataja Siiri Mängli kõneles jalgpallurilt kingituste vastuvõtmise ja tänusõnade lausumise järel, et Viljandi loomade varjupaigas on praegu ligi 80 kassi ja 12 koera. "Kahjuks pean ütlema, et ehkki see arv tundub tavalisele inimesele juba praegu suur, teame oma aastatepikkusest kogemusest, et hooaeg, mil asukate arv meie majas hoogsalt paisuma hakkab, alles saabub," lausus ta. "Tipphetkel on meie juures kasse üle 150 ning koerigi mitukümmend."