Linda-Mari Väli: kas Eesti maaelu lämmatavad liigsed piirangud või hoopis tööstuse pealetung?

Nii ütleb talupidajate keskliidu tegevjuht Kerli Ats pöördumist välja saates: «Levimas on tendentsid, kus aktivistide survel seatakse loomakasvatusele ebamõistlikke piiranguid, mille eesmärgiks on loomakasvatuse vähendamine.» Ja lisab: «Ometi on loomakasvatusel ringmajanduses vältimatu roll kodumaise toidu ja kohaliku orgaanilise väetise tootmisel, mullaviljakuse hoidmisel ning elurikkuse säilitamisel ning Eestis loomade karjatamise vähenemine on juba põhjustanud putukate (sõnnikumardikas), lindude (suitsupääsuke, põldlõoke, rukkirääk, kiivitaja), kahepaiksete ja taimeliikide (kullerkupp) arvukuse vähenemist.»