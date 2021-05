Iseenesest ei tähenda ühe poeketi lisandumine Viljandisse suurt midagi, sest linnas on väga mitme hinnataseme ja kontseptsiooniga kauplusi, muu hulgas ka võimalus turult või poes otse tootjalt osta. Suured jaeketid on väikesed toidukauplused suuresti välja söönud ning seega ei ähvarda ka see oht enam. Olelusvõitluses alles jäänud väikesed toidupoed, näiteks Jaani lihapood, on juba leidnud oma tarbijaskonna ja niši ning võib loota, et järjekordne poekett ostjatel pead segi ei aja.