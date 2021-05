Politseinike Airo Ibruse (vasakul) ja Hanory Heinaste vahetus on just lõppenud. Nüüd tuleb varustus jaoskonda tassida ning välijuhile päevatööst ettekanne teha. FOTO: Üllar Priks

Värvidel on inimesele eriline mõju. Räägitakse, et punane erutab ja ärritab, must tekitab masendust ning oranž parandab söögiisu. Huvitavaid tulemusi võib saada ka eri värve omavahel kombineerides. Kas teie teate, mis juhtub, kui näidata autojuhile sinikollavalget? Õige: ta hakkab piduripedaali otsima. Just selleks, et liiklust rahustada, on Eesti politsei otsustanud end mais tipptundidel linnapildis võimalikult palju näidata.