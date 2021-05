See on muidugi täiesti ootuspärane ja loomulik, et kevadel hakatakse õpetajaid otsima nii linna- kui maakoolides. Pensionile minejad, töö vahetajad ja mujale kolijad ootavad õppeaasta lõpuni ning liiguvad siis oma eluga edasi, lisaks lõpevad kevadel tähtajalised töölepingud.