Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis terviseameti teatel 4789 koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid oli 257 ehk 5,4 protsenti. Viljandimaale lisandus kaks nakatunut. Ööpäeva jooksul manustati 7921 vaktsiinidoosi. Vaktsineerimisi on tehtud 413 070 inimesele, kuur on lõpetatud 183 300 inimesel. Vanematest kui 70-aastastest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 65 protsenti. 70+ vanuserühmast on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.