Nüüd on Viljandisse kohale jõudnud Bolti rohelised tõuksid. Meist allapoole jäävate riikide suuremates linnades on need ammu olemas. Ja esiti käisid need mulle kõvasti närvidele. Nendega tehti linnaväljakutel rahva vahel slaalomit või kihutati sõiduteede servas trammidega võidu. Neid oli kuidagi liiga palju, nad olid liiga kiired ja nad olid liiga ebaloogilised.