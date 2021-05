Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsev märkis, et tegu pole rikkega süsteemis ning ratastega on kõik korras: rattanappuse põhjuseks on viljandlaste erakordselt suur huvi rataste vastu, mis nädalavahetusega linna vast saabunud tõukside akud lihtsalt kõik korraga tühjendas. "See rataste puudus on seotud nende laadimistsükliga," rääkis Lilišentsev. "Teisipäeva hommikuks peaksid kõik rattad olema laetud ning uuesti äppi ilmuma."