Lusitaania teeteod on aastaid murekohaks olnud, ent eriti teravalt kerkis see küsimus esile eelmisel aastal. Keskkonnaamet lõi tigude arvukuse ja leviku hindamiseks kaardi, kuhu saab vaatlusandmeid kirja panna, ning keskkonnainvesteeringute keskus pakkus omavalitsustele tigude tõrjumise organiseerimiseks toetust. Kui eelmisel aastal ükski omavalitsus sellest kinni ei hakanud, siis tänavu on seis parem.