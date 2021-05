Viljandi haigla koostööteenuste juhi Krista Valdvee selgitust mööda oli kell 8 alanud digiregistreerimise vastu sedavõrd suur huvi, et haigla infosüsteem ei saanud sellega hakkama ja see ähvardas seisata ka haigla ülejäänud töö. Nii ei jäänud haiglal muud üle kui lõpetada vaktsineerimisele registreerimine veebis ning nüüd saab seda teha telefoni teel.

"Meie digiregistratuur on seotud Põhja-Eesti regionaalhaiglaga ning suure koormuse tõttu võttis ka too digiregistratuuri maha,” lisas Valdvee.

Haigla registratuuri telefon on varahommikust saadik umbes, enamik helistajaid kuuleb lauset, et liin on üle koormatud, ning palutakse mõne aja pärast uuesti helistada.