Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo ütles pressiteate vahendusel, et rong on sõiduks igati turvaline valik, sest selles on avarust ja korralik ventilatsioon tagab pideva välisõhu juurdevoolu. "Et kõik sõitjad rongis võimalikult hästi hajutatud saaksid, lisame võimaluste piires eelkõige tipptundidel pikemad rongid nii linnalähiliinidele kui ka näiteks Viljandi ja Narva liinile," teatas ta.