„Sel hooajal saab uusi lavastusi näha vaid mõnel korral mais ja juunis,” rääkis teatri turunduse ja avalike suhete juht Kadri Asmer. „Kuid me mängime ka teisi lavastusi. Nii saab publik, kes on teatriskäiku juba mitu kuud oodanud, rõõmustada, sest tänavune hooaeg kestab 14. juunini. Mitmele uuemale ja vanemale etendustele on veel pileteid saada. Osa lavastusi annab juunis ka oma kõige viimased etendused.”

Teater alustab uut hooaega augustis ja lavale jõuab viimaseid kordi Ene Mihkelsoni „Katkuhaud“, mille peaosas astub lavale Luule Komissarov, kes tänavustel teatriauhindade jagamisel nomineeriti parima naisnäitleja kategoorias.

„Augustis on plaanis teinegi sündmus, mis pakub üllatust nii publikule kui ka uudsust meile endale, kuid sellest teeme juttu pikemalt suvel,” lubas Asmer.

Tema kinnitusel on teatrimajas tarvitusele võetud erinevaid ettevaatusabinõusid. Vastavalt riiklikele piirangutele on teatrisaalides lubatud täitumus 50 protsenti saali mahust ning teatrimajas liikudes tuleb hoida distantsi 2 + 2 põhimõttel.

„Ennetava abinõuna mõõdame uksel kontaktita teatrisse tulijate kehatemperatuuri ning turvalisuse huvides palavikunähtudega inimest etendusele ei lubata,” lausus Asmer. „Üle teatrimaja leidub piisavas koguses desovahendeid ja müügil on näomaskid. Maski kandmine teatrimajas on kohustuslik. Ugala teatrikohvikus on avatud avar ja linna ühe kauneima vaatega terrass, kus on piisavalt ruumi teiste inimestega distantsi hoidmiseks. Samuti on Ugalas vajaduse korral pikemad vaheajad, et publik saaks rahulikus tempos saalist väljuda ja sinna taas siseneda.”