Spordisaalis on muinsuskaitsjate hinnangul säilitamist väärt seinte puittahveldus ja lahtikäivad pingid. Teada on, et neid soovisid spordihoone juhid saalist välja lõhkuda juba 1980. aastate alguses, sest need kippusid vihaste sportlaste jalgade ja rusikate all purunema. FOTO: Elmo Riig