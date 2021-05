Ja see pole kaugeltki kõik. Viljandlased on pikakasvulised, tugevarindsed ja väga tugeva konstitutsiooniga. Mulgid seevastu paistavad teiste viljandimaalaste seast silma tumedate juuste poolest. Kõige pikemate kätega on Kolga-Jaani rahvas, viljandlased jäävad neile haardeulatuselt oluliselt alla. Pea pikkuses seevastu suutsid viljandlastele konkurentsi pakkuda üksnes saarlased.