Keeruline on keskikka jõudnud inimesel mõista, et asjad, mida lapsepõlves peeti prahiks ja praagiks, võivad nüüd olla lausa riiklikku kaitsmist väärt. Seepärast on minul väga raske mõista, mis on küll haruldast või põnevat Viljandi spordihoone vana saali seina vineertahveldises ja logisevates pinkides, millel istuda on vahel lausa ohtlik.