Pole kahtlustki, et koroonaviirus on maailma jäädavalt muutnud ning mõjutab paljusid valdkondi. Muutunud on kinnisvarahinnad, tööturg, inimeste tarbimisharjumused … Üks väga suur igapäevaelu muutus on tööde ja tegemiste ülekolimine veebi. Olen mõnelt sõbralt ja tuttavalt kuulnud, et nemad plaanivadki kodukontorisse jääda, sest see annab võimaluse aega vabamalt planeerida ja nende produktiivsus on isegi kasvanud.