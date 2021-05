Elektritõukerataste ­üürimise võimalus pole kahtlemata midagi sellist, ilma milleta üks linnake elamist väärt pole, ent mis seal salata – täitsa lõbusa tunde tekitavad need sõiduriistad. Kuigi on kuulda ka murelikke noote, tunduvad rattad esimese paari päeva järgi otsustades populaarsed ning loodame, et ühtegi suuremat õnnetust nendega ei juhtu. Et jalutamisest, jooksmisest, loivamisest, sammumisest ja muudest kahel jalal kulgemise viisidest on ilmselt paljudel pärast lukus olnud riiki ja soovitusi jalutamas käia villand, siis miks ka mitte. Vastu suurt suve kena vaheldus.