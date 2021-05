Ometi kuluks enamikule emadele ära midagi, mis on esmapilgul tunnustamisele vastupidine. Vaja oleks enesekindlust ja sellist usku endasse, et välist heakskiitmist ja imetlemist polegi iga hinna eest vaja. Teadlikkust sellest, milline inimene, naine ja ema ma olen, julgust just selline olla. Jalad-maas-ja-pea-selge-arusaamist iseendast, enda aktsepteerimist. Enesekindlust, mis laseb endast teada anda. Lastele ja lähedastele, sõpradele ja kolleegidele, üldse.