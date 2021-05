EELMISE AASTA kevadel soetasin ma endale lõpuks uue jalgratta. Sain selle Viljandist Kaalu tänava poest – tollest, mis asub pesumajaga samas majas. See ootas mind kannatlikult nurgas, täpselt õige suurusega, täpselt õige hinnaga ning võrgutava kirjaga «Adriatica». Aadria meri asub Itaalia ja Balkani maade vahel ning juhtumisi on mu esiisad nende türkiis­siniste vete rannikualadelt pärit. Nõnda kõnetas see ratas mind ja me jõudsime kokkuleppele. Raha liikus kiiresti minu käest müüja kätte.