«Me ei soovi hoida piiranguid päevagi rohkem kui vajalik, kuid peame olema ettevaatlikud, sest viirus levib endiselt. Seetõttu leevendame piiranguid järk-järgult,» lausus ta. «Esmatähtis on valitsuse jaoks see, et lapsed saaksid kooli – koolinädalaid on jäänud veel mõni üksik ning iga nädal, mil lapsed saavad olla kontaktis oma õpetajate ja kaaslastega, on oluline.»