Olen Sakala veergudel vahendanud asjatundjate selgitusi ning kirjutanud ise paar arvamuslugu teemal, et maskist pole erilist tolku, kui seda valesti kanda, kui sel pole võimet viirust kinni pidada või on see lihtsalt muutunud räpaseks. Arvasin, et kõik on ammu öeldud. Aga eksisin.