Westi Kartuli tegevjuht Maido Saarman ütles, et kui seemnekartuliks ja tööstustele mõeldud kartulit kasvatab osaühing sama palju kui varem, siis söögikartuli osa on kavas kärpida. "Me ei tea, millal see katkuaeg ükskord läbi saab. See koroonakriis mõjutab väga tugevalt kartuli hinda," sõnas Saarman.