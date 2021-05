Terviseamet teatas teisipäeva hommikul, et viimase ööpäeva jooksul Eestis analüüsitud 5379 koroonaviiruse proovist oli esmaseid positiivseid 359 ehk 6,7 protsenti.

Eelmisel hommikul oli just Viljandimaa koos Hiiu-, Jõgeva- ja Läänemaaga see, kus uusi nakatunuid ei tuvastatud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 346,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust on 7,6 protsenti.

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest: 88-aastane ja 91-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1206 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Vaktsiini on saanud 375 561 inimest, kellest 213 790-l on vaktsineerimine pooleli ning 161 771-l on vaktsineerimiskuur lõpetatud.