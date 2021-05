Et mulle meeldib näha inimeste näol naeratust, olen vahel pahaaimamatult öelnud ka võõrastele inimestele tänaval sõbralikult «Tere!». Olgugi et ma pole seda teinud sosinal, on inimesed 75 protsendil juhtudel jalutanud minust teretusele vastamata mööda. Mõni on vastanud, aga läbi suure ehmatuse.