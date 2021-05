Viljandi valla idee vallaametnike ridadesse kaks psühholoogi värvata tundub esialgu ja pealtnäha täiesti mõistlik. See plaan on muidugi alles nii algusjärgus, et võimalikke vigu või nõrku kohti ongi raske leida. Ilmselt ei ole palju inimesi, kes leiaks, et vaimse tervise muredega Eestis või Viljandimaal liiga palju või põhjalikult tegeldakse või et nendega ei tuleks üldse tegelda. Inimene ei pruugi tahta psühholoogi juurde pääsemiseks minna psühhiaatri vastuvõtule, lisaks ei pruugi inimene olla piisavalt jõukas, et suunduda erapraksisesse. Õpilasi, lapsevanemaid ja pedagooge nõustava psühholoogi vajalikkus on ilmselt samuti küsimärgi alt väljas. Ainsa murekohana või plaani nõrga küljena võiks ehk murelikult mõelda sellele, kas kahest psühholoogist piisab, teisalt on kaks psühholoogi oluliselt parem tulemus kui praegune null.