Terve nädal on meil omal moel ilmajäämise tähe all möödunud. Lossi tänav 3 maja, mille Viljandi linnavalitsus ära ostis, jäi ilma poole miljoni euro suurusest toetusest. Sama toetusraha taotlesid veel mitme muinsuskaitse all oleva hoone omanikud: Aasa külalistemaja palus seda Tartu tänava ­ääres endise pesumajakompleksi päästmiseks, Lennuki­tehas oma keskuse arendamiseks ning osaühing Koolituba Lossi tänav 30 asuvasse majja loome- ja kompetentsikeskuse rajamiseks. Toetusest jäid ilma kõik. Lisaks jäi Viljandi haigla ilma valdade rahalisest toetusest, tennisehalli laiendajad jäid ilma linnavalitsuse toetusest, kohvikupidajad jäid viletsa ilma tõttu ilma paljudest klientidest ...