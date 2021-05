Kogukonnaühendus Loov Viljandi on väga tore algatus ning ilmselt kõnetab end kultuuri- ja loovlinnaks pidava Viljandi kodanikke. Samuti on tore ühenduse programmis pakutav linnaruumi kujundamise kursus «Minu Vabaduse plats», mille eesmärk on, et noored oskaksid märgata oma kodulinna eripära ja eeliseid ning julgeksid unistada veelgi paremast elukeskkonnast. Tore on ka see, et kursust juhendab Viljandi taustaga arhitekt Ülle Maiste, kelle meeskonna võidutöö järgi ongi Vabaduse plats rekonstrueeritud.