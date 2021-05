Ema, emä, imä, äiti, mama, mutter, moeder, madre, eadni, neinoo ... Sõna «ema» kõlab eri keeltes ja eri paigus isemoodi. Ema rolli elu andjana on aga kõigis maailma kultuurides peetud eriliselt tähtsaks. Mõnel pool on ema tõstetud suisa jumalanna staatusesse. Näiteks Indias on Ema Amma, valgustunud naine, pühak, kes kõiki kallistab ja julgustab arendama emalikkust: teisi teenima ning olema heatahtlik, halastav ja hooliv kõigi elusolendite suhtes.