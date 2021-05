Ööpäeva jooksul manustati 17 619 vaktsiinidoosi, vaktsiini on saanud 362 866 inimest, kellest vaktsineerimine on lõpetatud 147 501-l. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62 protsenti. Üle 70-aastastest on rohkem ku 60 protsenti vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.