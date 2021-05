SAKALA VÄITIS 4. mai juhtkirjas, et närin tähte – küsisin nimelt volikogus, kuidas lahendatakse tennisehalli laiendamise korral parkimiskohtade ehitamine ja hakatakse arvestama jõusaali kasutamise tunde. Samuti andis Sakala mõista, et hääletusel erapooletuks jäämine on otsustamatus. Need väited ja reaalsus ei klapi kokku ning pean vajalikuks avada otsustamisprotsessi, et see oleks selgem ka nendele inimestele, kes pole asjadega täpselt kursis.