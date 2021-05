Viljandi linna elanikena oleme harjunud rääkima Männimäest, Uueveskist või Paalalinnast, seepärast võib paljudele tulla üllatusena, et ametlikult Viljandis linnaosasid ei ole. Seega on ka terve linn üks koolipiirkond ning kui Köstis elavatele lapsevanematele öelda, et temast varasema sissekirjutusega lapsevanemad täitsid oma lastega kooli ära ja pakkuda on koht linna teises servas Jakobsoni koolis, on see on juriidiliselt korrektne ja rahuldab kodulähedase koolikoha tagamise nõude täielikult.