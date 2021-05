Ümberehitusega loodetakse lõpetada veekeskuse tilkuva lae mure

Põhja-Sakala vallavanem Jaanus Rahula rääkis, et leiliruumide põrandatest immitseva vee mure on olnud veekeskuse valmimisest saadik, aga ka saunalavade puitosad olid juba käest ära läinud ja need vahetatakse välja. «Tõenäoliselt ei olnud lauakvaliteet piisavalt hea,» nentis Rahula.