Parimate koroonatraditsioonide kohaselt on info vaktsiinitarnetest haiglatesse veidi veider ja natuke vastukäiv. Terviseamet ja haigekassa ütlevad, et vaktsiini jagub ja olgu aga haiglad julgemad tellima. Viljandi haigla ütleb, et vaktsiini ei ole ja julgema tellimise peale ei saa nad midagi. Seejuures avastati Viljandis alles aprilli lõpus, et võiks põhjalikumalt läbi mõelda ka vaktsineerimise korraldamise, kuigi oleme vaktsiinide ootuses ja lainel elanud aasta otsa.