Haigekassa teatel võiksid suure vaktsiinihuviga piirkondades haiglad tellida temalt korraga rohkem doose. Tarned Eestisse on praegu vaktsiinist olenevalt paarikümne tuhande doosi suurused ja neid tuuakse keskmiselt korra nädalas.

Haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink tõdes, et need haiglad, kus vaktsineerimise vastu tuntakse suurt huvi, võiksid tellida vaktsiine rohkem. "Meil on vaktsiini anda ja raviasutused ei telli piisavalt. Nad võiksid tellida julgemalt," kinnitas ta.