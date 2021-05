Kaasav eelarve põhjustab tihtipeale paksu verd ja pahandust. Kui mängus on raha – seda pole teadagi kunagi piisavalt –, on kired kiired süttima. Ühest küljest on see üsna hea viis, kuidas kohalikke tõepoolest kaasata oma kodukandi arengusse, ning ka üsna hea demokraatia ja turunduse õppetund. Seetõttu pole mõistlik sellest loobuda, aga murekohti on neis eelarvetes ja hääletustes omajagu ning aastatega pole suudetud neid leevendada.