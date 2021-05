Ööpäevaga leiti Eestis 401 ja Viljandimaal 15 nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 366,5 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 8,1 protsenti.

4. mai hommikul viibis haiglas 319 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajas 51 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel oli 39 inimest.

Avati 41 COVID-19 haigusjuhtumit, neist 11 registreeriti tagantjärele. Koju saadeti 29 inimest ning 14 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Haiglaravi on kokku vajanud 7 protsenti haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 247 inimest (77 protsenti). Ööpäeva jooksul suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest: 70-aastane naine, 79-aastane mees, 89-aastased naine ja mees ning 90-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1177 koroonaviirusega nakatunud inimest. Tänaseks on haiglates lõpetatud 7182 COVID-19 haigusjuhtumit 6909 inimesega.

Tervenenud on 113 396 inimest. Neist 74 396 inimese (65,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 39 000 inimese (34,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 341 979 inimesele, lõpetatud vaktsineerimisega on 128 762 inimest. Ööpäeva jooksul manustati terviseameti pressiteate kohaselt 5757 vaktsiinidoosi. Üle 70-aastastest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 62 protsenti.