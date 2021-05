Viljandi tennisekeskuse laiendamisse 300 000 euro investeerimise idee on algusest peale põhjustanud üsna vastakaid arvamusi. Mõlemale poolele jagub nii häid argumente kui ka sama häid kõhkluskohti. Sellest annab osaliselt tunnistust see, et tennisekeskuse laiendamise toetamine kukkus esialgu läbi ainult ühe poolthääle puudumisega.