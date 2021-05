Jutud ohtlikest veealustest ankrutest pahandasid sõudeklubi

«Teeme ära!» talgute uudis, et nädalavahetusel tahavad sukeldujad tuua Viljandi järvest välja betoonankrud, mille küljes on vee­spordivõistlustel olnud poid, tegi tuska Viljandi sõudeklubile, kes kinnitab, et viimasel kümnel aastal pole järve jäänud ühtki sellist eset.