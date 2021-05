Jürgen Ligi: riigirahanduse tõehetk

Tegelikkuses saabub meile tulevast aastast lihtsalt see vältimatu homme, mida riik on varsti viis aastat kangekaelselt eitanud. Väljaronimine august ja Euroopa Liidu mudaliigast, kuhu oma eelarvepoliitikaga kõrgliigast oleme kukkunud, on valuline, nagu ennustatud, ent siiski ettevaatlik ja sujuv. Näiteks erapooletu audiitor eelarvenõukogugi soovitab kiiremat korrektsiooni.