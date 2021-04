Cleveroni müügi- ja turundusjuhi Edith Väli saadetud pressiteates on kirjas, et esmalt läbivad Cleveroni partnerid veebipõhise koolituse, mille järel paigaldavad nad liitreaalsuse tööriistaga vastava toote, kaudselt on abiks ka juhendaja Cleveronist. Kõigil Cleveroni pakirobotitel on liitreaalsuse paigaldamise võimalus 2021. aasta lõpuks.

Cleveroni keerukaid pakiroboteid paigaldavad partnerid üle kogu maailma, kuid koostöö alustamisel pidid tehnikud kaks nädalat Viljandis kõigepealt masina paigaldust õppima. Alternatiivina käisid ka Cleveoni enda paigaldusmeeskonnad masinaid püsti panemas, kuid koroona tõttu kehtestatud reisipiirangud muutsid sellise lähenemise pea võimatuks. Olukord pani Cleveroni alternatiive otsima. Jõutigi liitreaalsuseni, mis muudab füüsilise paigalduse virtuaalseks, mis tähendab, et Cleveroni tehnikud ei pea enam kohapeale sõitma ega partnerid alati Viljandisse lendama. Tänaseks on Cleveron on maailmas esimene, kes kasutab liitreaalsust robootiliste toodete installimiseks üle maailma.

"Liitreaalsuse tööriist on andnud Cleveronile võimaluse oluliselt parandada tootekoolituste kvaliteeti ja tuge, mida pakume oma partneritele üle maailma. Meie 3D-tootemudelid on nüüd otseselt seotud materjalidega, mida koolitustel kasutame. See vähendab tõlgendamisruumi ainult paberil juhendite põhjal töötades," ütles Cleveroni riistvaratoodete divisjoni juht Ott Pabut. "Oleme liitreaalsuse tööriista abil installinud pakiroboteid kolmel eri mandril koos partneritega, kes on konkreetsete toodetega kokku puutunud vähe või üldse mitte. COVID-19 kehtestatud piirangute tõttu poleks see muud moodi võimalik olnud."

Liitreaalsust saab kasutada vastavate prillidega. FOTO: Cleveron

Cleveroni liitreaalsuse tarkvara on loodud koostöös USA firmaga Scope AR. Cleveroni 3D-tootemudelid saab alla laadida otse arvutipõhisest disainiprogrammist ja animeerida sekundite jooksul liitreaalsusesse. "Scope AR teeb rõõmuga Cleveroniga koostööd, sest nad on loonud kuldse uue standardi, kuidas liitreaalsust neljandas tööstusrevolutsioonis ära kasutada. Nende võime ära tunda peamistest kasutusaladest tulenev väärtus, joondada omavahel tehnoloogia ja liitreaalsus ning see oma ettevõttesse sisse ehitada – see on midagi, mida saab teistele eeskujuks tõsta," kiitis koostööd Scope AR-i juht David Nedohin.

Viljandi tehnoloogiafirma Cleveron tegeleb innovaatiliste viimase miili lahenduste loomisega. Cleveron on kõrgtehnoloogilisi pakiautomaate- ja roboteid loonud maailma juhtivatele jaemüüjatele ja toidukettidele enam kui 13 aastat ja Cleveroni tooteid leiab juba 34 riigist üle maailma. Eestis on aina populaarsemad väikefirmadele mõeldud pakiautomaadid Cleveron 351 ja eraisikutele toidu ja pakkide vastuvõtmiseks mõeldud pakiautomaadid Cleveron 201.

Cleveron ja liitreaalsus. FOTO: Cleveron